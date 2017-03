Cảnh sát đàn áp người biểu tình Chiếm lấy London

Những người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản tại London. (Nguồn: Getty Images)

Những người biểu tình của phong trào Occupy the London Stock Exchange (Chiếm lấy thị trường chứng khoán London) đã dựng các rào chắn tạm bằng gỗ và ném bom khói khi họ chống lại sự đàn áp của cảnh sát.



“Hôm nay, chính quyền thành phố London đã bắt đầu thực thi phán quyết của Tòa án tối cao dỡ bỏ các khu lán trại và thiết bị bên ngoài nhà thờ St Paul,” chính quyền thành phố nói trong một tuyên bố.



“Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự thể ra thế này, nhưng phán quyết của tòa tối cao đã nói lên tất cả. Chúng tôi yêu cầu những người biểu tình rời đi một cách hòa bình.”



Khoảng 50-60 người biểu tình vẫn bám trụ khi cảnh sát xuất hiện và ban bố một cảnh báo buộc họ giải tán trong vòng năm phút.



Tuy nhiên, nhà hoạt động George Barda nói sự đàn áp không thể làm phong trào lùi bước: “Đây không phải là bắt đầu của kết thúc, mà mới chỉ là kết thúc của bắt đầu và những gì diễn ra ở đây không thể khiến nhà chức trách ngoảnh mặt làm ngơ với vấn đề chúng tôi nêu ra.”



Các đoạn băng quay trực tiếp phát trên trang web của nhóm biểu tình cho thấy đã có đụng độ lẻ tẻ xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát. Một nhà hoạt động khác viết trên trang Twitter của phong trào là cảnh sát Anh đe dọa sẽ bắt giữ họ nếu họ không rời đi.



Phong trào Chiếm lấy thị trường chứng khoán London, bắt đầu từ ngày 15/10/2011 để ủng hộ phong trào tương tự ở phố Wall, New York. Vào thời điểm đông đúc nhất, khu vực trại trước nhà thờ St Paul có khoảng 200 người biểu tình.



Cảnh sát Mỹ cũng đã giải tán những người biểu tình bằng vũ lực ở công viên Zuccotti thuộc Manhattan, New York, vào hai tháng trước./.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)