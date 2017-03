Cảnh sát Malaysia bắt hơn 1.400 người biểu tình

Cảnh sát Malaysia bắt giữ một người biểu tình. (Nguồn: AP)

(Vietnam+)



Đây là cuộc cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua ở Malaysia.Trong số những người biểu tình bị bắt giữ có ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch Đảng Hồi giáo Malaixia-Pan (PAS) Abdul Hadi Awang, Phó Chủ tịch Đảng Mohamad Sabu và hai phó chủ tịch khác của đảng này là Salahuddin Ayub và Mahfuz Omar, sau khi đám đông không chịu giải tán theo yêu cầu.Trong khi đó, tất cả các tuyến phố lớn dẫn vào trung tâm thành phố đã bị phong tỏa và các nhà ga, bến xe đều bị đóng cửa. Tuy nhiên, đám đông biểu tình vẫn cố vượt qua hàng rào cảnh sát dày đặc để tiến về Quảng trường Độc lập và sau đó tới Cung điện của Quốc vương để trình thư kiến nghị về những yêu cầu của họ.Nhiều người bị bắt giữ ngay tại khu vực công cộng, nơi họ tụ tập để chờ tiến vào Quảng trường Độc lập.Hàng nghìn người khác, bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát, cố tìm cách đến được địa điểm tập trung. Hàng trăm cảnh sát và quân cảnh mang theo dùi cui và thiết bị chống bạo loạn đã được triển khai tại những địa điểm chiến lược xung quanh thành phố.Cuộc biểu tình này đánh dấu đỉnh điểm của chiến dịch do các đảng đối lập phát động nhằm cáo buộc Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak bấu víu quyền lực suốt 54 năm qua thông qua gian lận bầu cử. Nhà cầm quyền Malaysia đã cáo buộc những người tổ chức biểu tình đe dọa an ninh quốc gia và âm mưu lật đổ chính phủ.Trong khi đó, những người biểu tình đã chỉ trích hành động trấn áp của cảnh sát là vi phạm quyền tụ họp hòa bình. Cảnh sát cũng đã triển khai xung quanh tòa nhà, nơi các nhà hoạt động tổ chức họp báo với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao đối lập.Quyền cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur, Amar Singh cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát và kêu gọi dân chúng cảnh giác trước những tin đồn xấu về tình hình an ninh tại thủ đô. Những người bị bắt giữ sẽ được thả vào lúc 22 giờ cùng ngày.Trong diễn biến khác liên quan, khoảng 30 người Malaysia đang sống ở Hàn Quốc, 80 người tại Hong Kong, cùng ngày đã tuần hành tại thủ đô Seoul để ủng hộ cuộc biểu tình rầm rộ yêu cầu cải cách bầu cử ở trong nước.