Cảnh sát New Zealand bị đánh chết ở nước ngoài

Kali Fungavaka, người được trao huy hiệu dũng cảm ở New Zealand hồi năm 2006, bị bắt ở Tonga hôm 17-8 do say rượu khi anh đang lưu lại đây dự đám tang ông nội. Anh bị giữ 10 ngày tại phòng giam ở Nuku'alofa và bị đánh 2 lần, một lần liên quan tới một tù nhân chung phòng giam và một vụ liên quan tới hai cảnh sát Tonga, sau đó anh chết tại bệnh viện.

Tù nhân có mặt trong phòng giam cùng với nạn nhân Kali Fungavaka đã bị khởi tố với tội giết người trong khi hai sỹ quan cảnh sát cũng bị bắt trong vụ việc chỉ bị khởi tố với tội tấn công thông thường.



Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 27-8, thẩm phán Pita Soakimi đã chất vấn rằng vì sao chỉ có tù nhân ở chung buồng giam với Fungavaka bị khởi tố tội sát nhân.



Cơ quan điều tra Tonga cho biết họ vẫn đang tiến hành điều tra vụ án và các cáo buộc sẽ còn thay đổi.



Phía cảnh sát liên bang Úc khẳng định sẽ cử một sỹ quan cảnh sát có kinh nghiệm về các vụ án giết người tới hỗ trợ điều tra.