Cảnh sát Nga chặn biểu tình chống Putin

Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình đã nổ ra tại trung tâm Matxcơva sau khi khoảng 3.000 người tìm cách tuần hành tới trụ sở của ủy ban bầu cử trung ương.

Những người biểu tình hô khẩu hiệu: "Không bầu cử. Vì nước Nga. Đả đảo Putin". Cuộc tuần hành này do liên minh các nhóm đối lập mang tên Nước Nga Khác tổ chức. Liên minh này cáo buộc Tổng thống Putin hủy hoại quyền tự do cá nhân và tự do báo chí đồng thời cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 2/12 tới thiên vị đảng nước Nga thống nhất của Putin một cách vô lý.

Cựu vua cờ Kasparov bị buộc tội quấy rối trật tự công cộng và có thể bị giam 5 ngày. 60 người khác trong đoàn biểu tình cũng bị đưa lên xe cảnh sát và chở đi.

Putin, người được ủng hộ rộng rãi tại Nga, sẽ rời Kremlin vào năm tới khi nhiệm kỳ hai của ông kết thúc. Theo hiến pháp Nga, một tổng thống chỉ được giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, Putin nhiều lần ngụ ý rằng ông sẽ tiếp tục giữ vai trò ảnh hưởng trên chính trường Nga.