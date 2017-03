Cảnh sát Philippines xuất bản sổ tay an ninh cho các nhà báo

Sách dày 48 trang, cung cấp đầy đủ những thông tin về an ninh cần thiết cho nhà báo mỗi khi họ đi tác nghiệp. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, Raul Bacalzo, sách sẽ nhấn mạnh cho nhà báo biết những điểm dễ bị tấn công khi đi tác nghiệp.

"Mục đích cung cấp cho những người làm truyền thông biết kiến thức cũng như kỹ năng bảo vệ chính họ, đồng nghiệp, gia đình họ mỗi khi họ bị đe dọa tấn công" - vị cảnh sát trưởng trên nhấn mạnh.

Theo Hiệp hội Báo chí quốc tế, năm 2009, đã có 38 nhà báo bị sát hại ở Philippines. 32 trong số họ bị sát hại do sự nổi dậy vì mục đích chính trị của các lãnh chúa miền Nam nước này, nâng tổng số các nhà báo tại vùng này bị sát hại lên tới 50. Tháng 6/2010, đã có 3 nhà báo hi sinh khi tác nghiệp. Theo cảnh sát trưởng trên, nhà báo đi tác nghiệp liên tục, mọi nơi, mọi lúc, vì vậy không thể bảo vệ họ từng giờ, những cái chết sẽ giảm được nhiều nếu trang bị cho họ những kỹ năng an ninh cần thiết khi tác nghiệp.

Người đứng đầu Cục Điều tra của ngành cảnh sát, ông Arturo Cacdac đã cho rằng, sách sẽ trao tận tay tới các cơ quan truyền thông và một số đơn vị cảnh sát hay bị đe dọa với mục đích bảo vệ an ninh cá nhân. Ngoài ra, cảnh sát cũng tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa huấn luyện cho những người làm công tác "đi tìm sự thật" cho cuộc sống. Đây là việc làm miễn phí - ở nơi nạn tham nhũng, bè phái chính trị, băng đảng… luôn đe dọa tính mạng nhà báo để bưng bít những việc làm bất chính và cảnh báo những cơ quan truyền thông.

Theo Vân Trường (ANTG cuối tháng/ANN)