Cảnh sát trực gác ở cổng trường

Sau khi Bộ Giáo dục Trung Quốc hai lần ra thông báo khẩn về thắt chặt an toàn trong trường học và Bộ Công an ban hành chỉ thị về bốn trọng điểm bảo vệ an toàn trường học.

Ngày 7-5, Bộ An ninh công cộng thông báo đã điều động 18 tổ làm nhiệm vụ giám sát công tác an toàn trường học trên cả nước. Tại Bắc Kinh, toàn bộ các trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông đều có lực lượng tuần tra. Vào giờ cao điểm nhập học và tan học, có 6.000-7.000 cảnh sát, trật tự viên và công an được điều động. 13.000 bộ thiết bị phòng vệ (gậy bắt chó, bình xịt hơi cay, găng tay chống cắt...) đã được trang bị (ảnh). Từ ngày 2-5, các trường tại Bắc Kinh phải thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày. Máy ghi hình giám sát ở trường được nối liên thông với mạng giám sát của cảnh sát. Giáo viên và học sinh được huấn luyện kỹ năng cơ bản về phòng vệ, tấn công tội phạm. Tại quận Tây Thành (Bắc Kinh), mỗi trường được phát một gậy bắt chó, riêng trường tiểu học được hai gậy. Gậy bắt chó của cảnh sát dài khoảng 2 m, có thể khống chế nghi phạm từ xa. Tại Thượng Hải, hơn 3.000 trường học được trang bị máy ghi hình. Sở Công an Thượng Hải đã công bố chín biện pháp. Trong đó, lực lượng tuần tra của công an phải tuần tra 10 phút trước giờ cao điểm đưa đón học sinh. Mỗi trường phải lập đội giáo viên nam tình nguyện kiểm tra trước buổi học và sau giờ tan học... Đến cuối tháng 6, Công an Thượng Hải phải hoàn tất hướng dẫn các trường học diễn tập phòng chống xâm nhập trái phép và bắt cóc con tin. HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)