Cặp liên danh Obama-Biden vẫn tiếp tục dẫn điểm. (Nguồn: AP)

Kết quả trên được đưa ra ở thời điểm chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra đại hội toàn quốc của hai đảng để đề cử ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử ghế tổng thống thứ 45 của Mỹ.



Theo kết quả thăm dò chung của NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 22/8, trong số 1.000 cử tri khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong các ngày từ 17-20/8, 48% nói rằng nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay lúc này họ sẽ bỏ phiếu cho cặp Obama-Biden thêm nhiệm kỳ boons năm so với 44% ủng hộ cặp liên danh Romney-Ryan. Tỷ lệ này có thay đổi chút ít so với kết quả thăm dò hồi tháng Bayr khi ông Obama dẫn ông Romney với khoảng cách 6% (49%-43%).



Như vậy, uy tín của vị cựu thống đốc 65 tuổi đã nhích lên một chút kể từ khi chọn ông Ryan làm liên danh tranh cử ghế phó tổng thống.



Chuyên gia thăm dò của đảng Dân chủ Peter Hart cùng chuyên gia thăm dò của đảng Cộng hòa Bill McInturff cho biết cả ông Obama và ông Romney đều còn nhiều việc phải làm để thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri.



Thực trạng và triển vọng bấp bênh của nền kinh tế đang là trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực tái tranh cử của ông Obama, trong khi vẫn còn không ít cử tri lo lắng trước kế hoạch cải cách chế độ chăm sóc y tế của ông Romney.



Một tín hiệu tích cực đối với phe Dân chủ là ông Obama cũng đang tạm dẫn đối thủ Cộng hòa với tỷ lệ 49%-46% tại 12 bang dao động quan trọng gồm Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia và Wisconsin.



Ông Obama dẫn ông Romney với khoảng cách khá xa trong các nhóm cử tri Mỹ gốc Phi (94%-0%); cử tri nữ giới (51%-41%) và cử tri dưới 35 tuổi (52%-41%).



Trong khi đó, ông Romney dẫn ông Obama với tỷ lệ 53%-40% trong nhóm cử tri da trắng, 47%-38% trong nhóm cử tri nông thôn và 49%-41% trong nhóm cử tri cao tuổi.



Có 22% cho biết quyết định chọn ông Ryan giúp họ muốn bỏ phiếu cho ông Romney, trong khi 54% nói rằng việc chọn ông Ryan làm liên danh không ảnh hưởng gì tới thái độ của họ đối với ông Romney và 23% nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Romney vì chọn ông Ryan.



Với hơn 60% cho rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng, ông Romney tạm dẫn ông Obama với tỷ lệ 44%-38% về khả năng xoay chuyển nền kinh tế./.

(Theo TTXVN)