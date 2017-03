Chậm báo lỗi xe hơi bị phạt tới 200 triệu USD

Dự thảo này được đưa ra nhằm siết chặt hơn những quy định về an toàn xe hơi. Họ đang hi vọng, nó sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua vào cuối năm nay.



Theo đó, dự thảo sẽ áp một số điều khoản buộc các hãng xe, phải đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn xe hơi nhằm ngăn chặn hiện tượng tăng tốc ngoài ý muốn. Sự cố đã xảy ra với Toyota, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.



Ngoài ra điều luật còn ghi rõ, hãng xe hơi nào cố tình chậm trễ thông báo lỗi có thể sẽ bị phạt tới 200 triệu USD. Nếu phát hiện lãnh đạo của hãng xe vi phạm quy định này sẽ bị phạt tới 5 triệu USD.



Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra một số quy định nghiêm ngặt đối với hệ thống ngắt tự động, bộ máy ghi dữ liệu của xe hơi và cảnh báo sẽ phạt thật nặng tay đối với nhà sản xuất nào cố tình trì hoãn việc thu hồi sản phẩm.



Dự thảo này sẽ do Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) được quyền thi hành.





Theo Lam Giang (VNN/ Reuters)