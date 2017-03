Chào năm 2008: Những lễ đón giao thừa đặc biệt

Trên toàn nước Pháp chỉ có 372 xe bị đốt so với 397 xe hồi năm ngoái. Trong đêm giao thừa, bộ trưởng Bộ Nội vụ thân chinh đến quảng trường Champs-Elysées tại thủ đô Paris để theo dõi tình hình.

Tại Malaysia, ngày đầu năm mới năm nay có thêm ý nghĩa đặc biệt. Đó là ngày cuối cùng trong đợt kỷ niệm 50 năm độc lập của Malaysia. Vì vậy, người dân đổ xô ra đường chào đón năm mới đông đảo hơn những năm trước.

Nga giáp biên giới với Trung Quốc nên nhiều người Nga cũng ăn Tết Mậu Tý. Ngày đầu năm 2008, các cửa hàng ở Moscow bán hết sạch chuột nhà, chuột hang, chuột bạch vì nhiều người mua chuột làm quà tặng năm mới. Tổng thống Putin đã lên truyền hình chúc Tết. Đây là lần chúc mừng năm mới cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống.

Tại Bagdad (Iraq), hàng ngàn người đổ ra đường nhảy múa, ca hát. Từ lúc Mỹ đưa quân sang Iraq năm 2003, năm nay là năm thủ đô Iraq đón chào năm mới đông đảo nhất.

Tại Pakistan, sau sự kiện cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát, năm mới đến với nhiều bất an. Tại TP Karachi, vì lý do an ninh nên nhiều lễ hội truyền thống đón chào năm mới đã bị cấm tổ chức.

Trung Quốc chào đón năm mới với sự kiện quan trọng: Năm nay, thế vận hội sẽ tổ chức tại Bắc Kinh. Trong khi đó, TP Québec ở Canada cũng kỷ niệm một sự kiện trọng đại: 400 năm thành lập Québec do công của nhà thám hiểm-nhà địa lý người Pháp Samuel de Champlain.