"Châu Á-TBD vẫn được ưu tiên phân bổ ngân sách"

Đô đốc Robert Willard. (Nguồn: Reuters)

(TTXVN/Vietnam+)

Ngày 23/9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình dương Mỹ, Đô đốc Robert Willard, bày tỏ tin tưởng sẽ nhận được nguồn ngân sách cần thiết để đảm bảo an ninh hiệu quả tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tăng cường cắt giảm chi tiêu quốc phòng.Trả lời phỏng vấn báo giới, Đô đốc Willard nhấn mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được ưu tiên phân bổ ngân sách do nhu cầu đóng quân cũng như tầm quan trọng chiến lược tổng thể tại đây.Theo ông Willard, trước các vấn đề ngân sách mà nước Mỹ đang đối mặt cộng với tầm quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với Mỹ, ông tin rằng sẽ được đáp ứng tốt trong các quyết định mà ông sắp đưa ra.Dự kiến, các tư lệnh chiến trường Mỹ sẽ có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta vào tuần tới để thảo luận về tác động của việc cắt giảm chi tiêu đối với quân đội nước này.Hồi tháng Tám, Tổng thống Barack Obama và Quốc hội Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật cắt giảm 350 tỷ USD chi tiêu cho các hoạt động an ninh quốc gia trong vòng 10 năm tới. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm thâm hụt ngân sách liên bang hàng năm lên tới 1.400 tỷ USD của Chính phủ Mỹ.Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ hiện có khoảng 50.000 quân đồn trú tại Nhật Bản và 30.000 quân tại Hàn Quốc.