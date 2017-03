Châu Phi "khát" nguồn nhân lực lĩnh vực sản khoa

Tiến sỹ Geoffrey Kasembeli ở Kenya đã phải làm việc gần 7 năm liên tục mà không có bất cứ ngày nghỉ nào.



Còn tiến sỹ Paul Mitei, một trong hai chuyên gia về lĩnh vực sản khoa tại tỉnh Nyanza của Kenya cho biết, ông cũng phải làm việc liên tục trong nhiều tháng mà không có một ngày nghỉ nào vì là bác sỹ phụ khoa duy nhất của bệnh viện.



Theo giáo sư Joseph Karanja, thuộc Đại học tổng hợp Nairobi, thành viên của hiệp hội các bác sỹ phụ khoa Đông và Nam Phi, tại Uganda và Tanzania chỉ có gần 200 bác sỹ chuyên khoa về lĩnh vực này, nhưng lại phải chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 40 triệu người dân.



Ở Zambia cũng chỉ có 50 bác sỹ để phục vụ tới 13 triệu dân. Tại Kenya chỉ có tổng cộng 340 bác sỹ sản khoa.

Ông Karanja nhấn mạnh, do không có đủ người nên hiện nay có những trường hợp các bác sỹ đa khoa phải thực hiện các ca mổ dạ con, điều này sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm và làm tăng nguy cơ phức tạp trong khi tiến hành phẫu thuật.



Với quá ít các bác sỹ chuyên khoa như vậy nên những người phụ nữ sống ở nông thôn và vùng ven đô không có cơ hội được tiếp cận với những dịch vụ sản khoa. Trong khi đó một số ít bác sỹ sản khoa chỉ làm việc tại thành phố lớn và thường lấy phí khám bệnh rất cao.



Vấn đề thiếu nguồn nhân lực đã gây ra tác động tiêu cực tới việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và bà mẹ tại nhiều nước.



Do không có đủ các bác sỹ sản khoa, nhất là các tại những bện viện công, trong trường khẩn cấp, người bệnh phải di chuyển một quãng đường rất dài mới gặp được bác sỹ. Khi đó, tính mạng của người bệnh sẽ rất nguy hiểm.



Tiến sỹ Paul Mitei nhấn mạnh trong trường hợp khẩn cấp, cần phải có các bác sỹ có khả năng phát hiện nhanh những dấu hiệu nguy hiểm và biết cần phải hành động như thế nào. Một số trường hợp được chuyển tới những bệnh viện chuyên khoa đã quá muộn, gây ra tử vong cho các bà mẹ cũng như trẻ em.



Việc thiếu các nhân viên y tế là một vấn đề trên toàn thế giới. Trong khi những nước giàu ở châu Âu hay Mỹ có khả năng thu hút được nguồn nhân lực với đồng lương hấp dẫn, thì ở các nước châu Phi không thể làm được như vậy và thường xuyên bị mất đi nhiều bác sỹ có trình độ chuyên môn cao.



Những người sẵn sàng làm việc trong các bệnh viện công như tiến sỹ Geoffrey Kasembeli hay tiến sỹ Paul Mitei thường phải làm việc rất nhiều trong khi lại nhận được đồng lương quá thấp so với những đồng nghiệp của họ tại các nước phương Tây.



Giáo sư Karanja cho rằng, chính phủ các nước cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thành lập các bệnh viện sản khoa tư nhân nhằm tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe sinh sản.





Theo Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)