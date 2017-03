Chỉ huy hạt nhân Mỹ mất chức vì đánh bạc

Ông Giardina cũng là phó tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (Stratcom). Ngày 9-10, phát ngôn viên hàng đầu của hải quân Mỹ, Thiếu tướng Hải quân John Kirby, đã thông báo quyết định sa thải ông Giardina khỏi chức vụ phó chỉ huy Stratcom.

Ông này bị cáo buộc sử dụng các chip đánh bạc giả để gian lận “một số tiền lớn” tại sòng bạc Horseshoe ở bang Iowa, nằm không xa căn cứ của ông ở Nebraska.

Phó Đô đốc Hải quân Tim Giardina vừa mất chức. Ảnh: AP

Ông Giardina bị giáng cấp xuống đô đốc hai sao và sẽ bị thuyên chuyển sau khi có kết quả điều tra. Trước đó, ông này bị tạm đình chỉ chức vụ hôm 3-9.

Hiện chưa rõ các hành vi của ông Giardina có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay hoạt động của Stratcom hay không.

Đặt trụ sở căn cứ không quân Offutt gần Omaha, bang Nebraska, Stratcom giám sát mọi thứ, từ tên lửa hạt nhân trên đất liền của Mỹ đến các hoạt động không gian kiểm soát hệ thống vệ tinh quân sự.

Việc sa thải ông Giardina diễn ra sau nhiều vụ khác có liên quan tới lực lượng hạt nhân của quân đội Mỹ. Hồi tháng 8, một đơn vị tên lửa hạt nhân tại căn cứ không quân Malstrom ở bang Montana không vượt qua được cuộc kiểm tra về an ninh và an toàn, khiến một quan chức an ninh cấp cao mất chức.

Tháng 5 trước đó, các nguồn tin cho biết 17 sĩ quan chịu trách nhiệm bảo quản các tên lửa hạt nhân đã bị sa thải vì các vi phạm quy định an toàn tại căn cứ không quân Minot ở bang North Dakota.