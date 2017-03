Chỉ huy một đơn vị vũ khí hạt nhân Mỹ bị cách chức

Đại tá David Lynch mất chức vì bị "mất niềm tin" về khả năng chỉ huy đơn vị. (Ảnh: greatfallstribune.com)



Đại tá John Wilcox được bổ nhiệm tạm thời chỉ huy đơn vị này.Giới lãnh đạo quân sự Mỹ cho biết quyết định được công bố hôm 23/8 nói trên bắt nguồn từ việc đánh mất niềm tin, chứ không phải do cuộc kiểm tra thất bại như tin đã đưa ban đầu hôm 13/8.Đơn vị tên lửa 341 vận hành các tên lửa hạt nhân có bệ phóng đặt trên mặt đất. Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên 450 Minuteman 3. Đơn vị này đã không đáp ứng được cuộc kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, an ninh và kiểm sát vũ khí hạt nhân của mình.Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây một chỉ huy lực lượng hạt nhân của Không quân Mỹ bị thay thế do vấn đề an ninh nghiêm trọng. Tháng 6 vừa qua, Trung tá Randy Olson, chỉ huy một đơn vị vũ khí hạt nhân tại Căn cứ Không quân Minot, bang Dakota Bắc, cũng bị cách chức.