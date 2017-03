“Chiếm lấy Phố Wall” lan khắp Mỹ

Phát hành “Báo Phố Wall bị chiếm đóng” Những người biểu tình đã in được tờ báo riêng có tên “Occupied Wall Street Journal”, phát miễn phí, coi đó là nơi thể hiện quan điểm của họ để công chúng hiểu rõ hơn. Tờ báo đã được phát hành vào ngày 1-10, với 50.000 số in đầu tiên bằng tiền quyên góp trên mạng. Tờ báo khổ lớn, bốn trang, có các bài xã luận của cựu phóng viên chiến trường của tờ New York Times Gupta và Jed Brandt, 38 tuổi, đều có kinh nghiệm làm báo độc lập và là người tổ chức xuất bản... Chỉ trong tám giờ họ đã quyên được hơn 12.000 USD. So với việc hét lên ở một góc phố, việc làm ra được một tờ báo lại là cách tốt để truyền tải thông điệp của phong trào.