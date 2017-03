Chiến dịch đóng cửa Bangkok: Đảng đối lập mở màn cuộc chiến pháp lý

Lần đầu tiên trong ba tháng biểu tình ở Thái Lan, Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự ở Thái Lan. Ngày 3-2 (giờ địa phương), khi được hỏi về khả năng quân đội Thái Lan can thiệp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki tuyên bố: “Trong bất kỳ trường hợp nào, chắc chắn chúng tôi không muốn nhìn thấy đảo chính hay bạo động”. Người phát ngôn nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với tất cả các bên ở Thái Lan để giải thích rõ rằng điều quan trọng là san bằng bất đồng chính trị bằng các biện pháp dân chủ và hợp hiến”. Tiêu điểm 200-500 triệu baht (130-325 tỉ đồng VN) là tiền thiệt hại mỗi ngày do biểu tình theo đánh giá của Phòng Thương mại Thái Lan. Hội đồng Du lịch Thái Lan ước tính ngành du lịch bị thiệt hại 22,5 tỉ baht (14.625 tỉ đồng VN). 45,84% trong 44,6 triệu cử tri đã đi bầu Quốc hội ngày 2-2. Số liệu này không bao gồm 9/77 tỉnh đã hủy bầu cử. 67/375 khu vực bầu cử phải hủy bầu cử do biểu tình, thiếu phiếu hoặc thiếu nhân viên phòng phiếu.