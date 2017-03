Chiến sự dải Gaza: Tên lửa từ Liban bắn sang Israel

- Ngày 8-1, một người Palestine đã bị cảnh sát Israel bắn chết sau khi định cho nổ tung một trạm xăng gần khu định cư người Do Thái ở bờ Tây. - Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tố cáo Israel không giúp đỡ người Palestine bị thương và sau bốn ngày mới cho nhân viên cứu trợ vào một căn nhà ở TP Gaza để cứu bốn em bé sống sót bên cạnh xác các bà mẹ. - Ngày 8-1, nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel đã diễn ra tại Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Damascus (Syria), Khartoum (Sudan). - Giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh cấm người Iran tình nguyện tham gia chống Israel rời bỏ đất nước. Trước đó, nhiều sinh viên thần học Hồi giáo đã yêu cầu chính phủ cho phép những người tình nguyện đánh bom tự sát chống Israel. - Nhật báo Haaretz của Israel đưa tin: Một sĩ quan Israel thiệt mạng vì tên lửa chống tăng của phong trào Hamas. Đây là lần đầu tiên Hamas sử dụng loại vũ khí này. - Nhật báo The Times của Anh khẳng định Israel đã sử dụng bom xăng đặc do Mỹ sản xuất trong cuộc chiến Gaza. Báo này cho biết có bằng chứng về việc nhiều người Palestine bị bỏng nặng vì bom xăng đặc.