Chiến sự Nga và Grudia chấm dứt

Tổng thống Grudia đánh bóng hình ảnh Theo Báo The Times của Anh, khi các phóng viên nước ngoài mới đến thủ đô Grudia, một nhóm cố vấn tiếp thị hình ảnh của Tổng thống Mikhail Saakashvili đã cập nhật ngay thông tin mới nhất nói xấu Nga. Có những tin thổi phồng như máy bay Nga ném bom thủ đô Tbilisi hay quân đội Nga chiếm TP Gori. Tổng thống Mikhail Saakashvili xuất hiện hàng ngày trên hầu hết các kênh tin tức quốc tế. Trong số đó, ông xuất hiện ít nhất bốn lần trên đài truyền hình CNN, một lần trên đài truyền hình Bloomberg (Mỹ), bốn lần trên đài truyền hình BBC World (Anh). Trang nhất Báo The New York Times (Mỹ) ngày 12-8 đăng hình ảnh ông tỏ ra hốt hoảng và được các vệ sĩ hộ tống khi một máy bay Nga xuất hiện trên bầu trời TP Gori. Hãng truyền hình Vremya (Nga) nghi ngờ ông cố tình ra bộ. Phóng viên Aleksandr Zhukov của kênh truyền hình Al-Yaum (Nga) chỉ trích hãng tin CNN sử dụng hình ảnh đổ nát ở thủ phủ Tskhinvali (Nam Ossetia) để minh họa cho cảnh hoang tàn ở TP Gori của Grudia.