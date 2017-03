Chính phủ Anh bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Philip Hammond. (Nguồn: Reuters)

Văn phòng Thủ tướng Anh đã xác nhận quyết định điều chuyển ông Hammond từ người đứng đầu Bộ Giao thông thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Justine Greening sẽ kế nhiệm ông Hammond tại Bộ Giao thông.



Ông Hammond 55 tuổi, tốt nghiệp Đại học Oxford. Mặc dù chưa từng đảm nhiệm chức vụ nào trong Bộ Quốc phòng Anh, song ông đã tham gia Hạ viện nước này từ năm 1997 và từng làm việc tại một số bộ trong 13 năm đảng Bảo thủ giữ vai trò đảng đối lập.



Ông Hammond tiếp quản chức Bộ trưởng Quốc phòng tại thời điểm nhạy cảm, khi quân đội Anh đang can dự vào 2 cuộc xung đột ở nước ngoài gồm Afghanistan và Libya; và Bộ Quốc phòng Anh đang phải đối mặt với kế hoạch cắt giảm ngân sách lớn của chính phủ.



Theo giới bình luận, do ông Hammond từng tỏ rõ lập trường ủng hộ cắt giảm chi tiêu trong thời gian 3 năm làm người phát ngôn về tài chính của đảng Bảo thủ, việc chuyển ông sang chức vụ mới sẽ giúp ích cho việc thúc đẩy kế hoạch giảm 8% ngân sách quốc phòng của Anh trong 4 năm tới.



Trước đó, quyết định điều chuyển nhân sự trong nội các Anh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Fox tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng ông này cho phép bạn là thương gia Adam Werritty can dự vào chính sách của Chính phủ Anh./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)