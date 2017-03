Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Canada sụp đổ

Với 156 phiếu ủng hộ/145 phiếu phản đối, kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủ của đảng Tự do đối lập, tuyên bố chính phủ coi thường và bị mất tín nhiệm với Hạ viện, đã được thông qua.



Chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 41 của Canada dự kiến được chính thức bắt đầu vào sáng 26/3, khi Thủ tướng Harper yêu cầu Toàn quyền David Johnston giải tán quốc hội. Cử tri Canada sẽ phải đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 4 trong vòng 7 năm qua.



Trong lịch sử Canada, chính phủ liên bang mới chỉ bị thất bại 6 lần trong các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện vào các năm 1926, 1963, 1974, 1979, 2004 và 2011.



Tại Hạ viện sắp bị giải tán, Đảng Bảo thủ cầm quyền có 143/308 ghế; Đảng Tự do -77 ghế; Khối Quebec -47 ghế; Đảng Dân chủ mới (NDP) -36 ghế; 2 nghị sĩ độc lập và 3 ghế trống.



Nhưng theo kết quả các cuộc thăm dò công luận mới nhất, đảng Bảo thủ vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 43% số phiếu ủng hộ, đảng Tự do 24%; NDP 16%; Khối Quebec 10% và đảng Xanh 6%./.





(Vietnam+)