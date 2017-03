Chính phủ Cuba bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Leopoldo Cintra Frias. (Nguồn: cubadebate.cu)

Thông cáo được phát trên kênh truyền hình Cuba cho biết, theo đề xuất của Chủ tịch Cuba Raul Castro, Hội đồng Bộ trưởng đã thống nhất bổ nhiệm ông Leopoldo Cintra Frias làm người đứng đầu FAR và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Thứ trưởng kiêm Tổng tham mưu trưởng, sẽ giữ chức Thứ trưởng Thứ nhất FAR.



Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, 70 tuổi, giữ chức Thứ trưởng FAR từ năm 2008 và hiện là Ủy viên Bộ Chính trị.



Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội Cuba, cũng như tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc tế khác và được chính phủ Cuba phong tặng danh hiệu Anh hùng Cuba./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)