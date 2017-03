Chính phủ Gruzia công bố thành phần nội các mới

Trong danh sách được ông Ivanisvili, người dự định sẽ nhận chức Thủ tướng mới của Gruzia, công bố, chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia sẽ được dành cho Chủ tịch Đảng "Grudia của chúng ta - Dân chủ Tự do" Irakli Alasania; danh thủ bóng đá Kalhi Kaladze, đứng đầu danh sách tranh cử của DG được đề nghị giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phát triển khu vực và hạ tầng cơ sở; chức Ngoại trưởng sẽ thuộc về người phát ngôn của DG, bà Maiya Pandzhikitze và chức Bộ trưởng Nội vụ sẽ do một trong các nhà lãnh đạo của DG, ông Irakly Garibashvily nắm giữ.



Những chức vụ chủ chốt khác trong chính phủ mới của Gruzia đều thuộc giới lãnh đạo sáu chính đảng tham gia DG và được phân bổ như sau: Bộ Tư pháp sẽ do ông Tey Sulukiani lãnh đạo; Bộ Nông nghiệp do cựu Bộ trưởng bộ này, ông David Kirvalitze đứng đầu; chức Bộ trưởng Y tế sẽ thuộc về cựu Bộ trưởng Lao động, Y tế và Bảo hiểm xã hội, ông Amiran Gamkrelidze; Giám đốc Cartu Bank, ông Nodar Dzhavakhishvili sẽ làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ông Aleksi Petriashvili sẽ giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề liên kết với châu Âu.



Ngoài ra, khối DG dự định đề cử lãnh đạo đảng Cộng hòa David Usupashvili làm Chủ tịch Quốc hội Gruzia khóa mới.





Theo TTXVN