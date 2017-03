Chính phủ Kuwait từ chức sau cuộc bầu cử quốc hội

Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Sabah. (Nguồn: Reuters)



Theo TTXVN



Theo hãng tin quốc gia KUNA, Quốc vương Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ, song đề nghị Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Sabah cùng các bộ trưởng nội các đảm nhận vai trò lãnh đạo lâm thời cho tới khi nội các mới được thành lập.Trước khi từ chức, chính phủ của Thủ tướng Al-Sabah đã thông qua một sắc lệnh yêu cầu Quốc hội khóa mới tổ chức phiên họp khai mạc vào ngày 6/8 tới.Theo quy định của hiến pháp Kuwait, nội các mới - nội các thứ 13 của nước này trong vòng bảy năm qua, phải được thành lập trước phiên họp đầu tiên của quốc hội.Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Kuwait, các ứng cử viên người Shiite chỉ giành được tám ghế trong Quốc hội gồm 50 ghế, giảm mạnh so với 17 ghế giành được trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12/2012. Các ứng cử viên Hồi giáo dòng Sunni giành được bảy ghế so với năm ghế trước đây. Trong khi đó, các ứng cử viên theo chủ nghĩa tự do, vốn chưa giành được ghế nào trong cuộc bầu cử trước, nay đã giành được ít nhất ba ghế.Các nhà phân tích hy vọng Quốc hội khóa mới - với nhiều thành phần gồm người Shiite, người Sunni, phái tự do, các thương gia và hầu hết các bộ lạc Bedouin, sẽ cải thiện quan hệ với chính phủ.Thống kê cho thấy số cử tri tham gia bầu cử lần này đạt 52,5%, tăng so với mức thấp kỉ lục là 40% hồi tháng 12 năm ngoái do sự tẩy chay của lực lượng đối lập. Một số lực lượng tẩy chay cuộc bầu cử trước nhằm phản đối chính phủ sửa đổi luật bầu cử cơ bản, lần này đã tham gia bỏ phiếu. Lực lượng đối lập hiện chưa đưa ra phát biểu chính thức nào về kết quả bỏ phiếu.