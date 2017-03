Chính phủ Mỹ bị AP tố vi phạm quyền tự do báo chí

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của AP Gary Pruitt đã phản đối hành động trên của chính phủ, cho rằng việc làm này không thể bao biện được bằng mọi lý do. Bức thư yêu cầu trả lại toàn bộ các cuộn băng ghi âm điện thoại và tiêu hủy tất cả những bản sao chụp từ những cuốn băng gốc.



Bức thư mô tả việc Bộ Tư pháp Mỹ bí mật tịch thu các cuốn băng ghi âm hơn 20 đường điện thoại của các phóng viên AP từ tháng 4 đến tháng 5/2012 là "một hành động xâm phạm lớn và chưa có tiền lệ" vào mang lưới thu thập tin tức của các văn phòng đại diện của hãng ở thành phố New York, thủ đô Washington, thành phố Hartford, bang Connecticut và cả đường dây điện thoại chính của hãng tại Phòng báo chí của Hạ viện.



Chưa rõ các cuốn băng ghi âm có bao gồm các cú điện thoại từ các nơi gọi đến hay không, nhưng ít nhất có hơn 100 phóng viên của hãng AP làm việc tại các văn phòng đại diện trên bị nằm trong tầm theo dõi của chính phủ.



Đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ không giải thích lý do tại sao có vụ đột nhập tịch thu các cuốn băng ghi âm này, nhưng một số quan chức, trong một cuộc điều trần trước đó, cho biết bộ này đang tiến hành điều tra xem ai là người cung cấp cho phóng viên hãng tin AP về một kế hoạch khủng bố bị Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phá vỡ ngày 7/5/2012 tại Yemen.



Trong cuộc điều trần tháng 2/2013, Giám đốc CIA John Brennan cho biết các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã chất vấn ông về vụ tiết lộ này với hãng tin AP.



Hạ nghị sỹ Darrell Issa, Chủ tịch Ủy ban cải cách và giám sát chính phủ của Hạ viện, cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ lẽ ra phải tìm cách khác trước khi xâm phạm quyền tự do báo chí.





