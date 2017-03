Chính phủ Myanmar đặc xá cho tất cả phạm nhân

Tổng thống U Thein Sein. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền hình nhà nước Myanmar dẫn lệnh đặc xá của Tổng thống U Thein Sein, cho biết những phạm nhân bị kết án tử hình sẽ được giảm xuống tù chung thân, và những tù nhân khác đều được giảm án tù một năm so với thời hạn tù khi bị kết án, còn những người bị phạt tù một năm sẽ được trả tự do.



Việc đặc xá này nằm trong chính sách nhân đạo và sự quan tâm tới gia đình các tù nhân của Chính phủ Myanmar, mới được thành lập ngày 30/3 vừa qua.



Trước đó, chính phủ tiền nhiệm ở Myanmar tháng 9/2009 cũng đã trả tự do cho 7.114 tù nhân./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)