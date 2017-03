Chờ khám bệnh, chết tại chỗ

Đến nay, trong vụ bà Esmin Green 49 tuổi bị bỏ mặc đến chết trong phòng chờ Bệnh viện The King County ở New York (Mỹ) đã có bảy người bị đình chỉ công tác hoặc bị sa thải, gồm trưởng khoa Tâm thần, trưởng Bộ phận an ninh, một bác sĩ, hai điều dưỡng viên và hai nhân viên bảo vệ.

Ngày 19-6, nạn nhân ngồi chờ suốt 24 tiếng rồi ngã úp mặt xuống sàn nhà trước ánh mắt vô cảm của bệnh nhân và nhân viên an ninh trực. Hơn một giờ sau mới có người của bệnh viện đến nhưng đã quá muộn. Báo Los Angeles Times (Mỹ) đã đưa một đoạn phim về vụ này lên trang web của báo. Đầu tháng 7, Báo tiếp tục đưa một đoạn phim tương tự khác. Đoạn phim cho thấy bà Edith Isabel Rodriguez nằm oằn oại dưới sàn phòng cấp cứu Bệnh viện Martin Luther King Jr-Harbor. Trong khi đó, các nhân viên y tế thản nhiên qua lại, người lao công vẫn cắm cúi lau chùi. Trước thái độ tắc trách đó, một người bạn của bệnh nhân đã liên hệ với số điện thoại khẩn cấp 911 xin đưa xe cấp cứu đến để chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác. Tuy nhiên, nhân viên 911 đã không giúp gì hết. MINH NHỰT (Theo CNN, AFP)