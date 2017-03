Chờ máy bay, được phục vụ đầy đủ

Cách đây bốn tháng, bang New York thông qua luật quy định: Nếu hành khách bị kẹt trên máy bay hơn ba tiếng và không được cung cấp thức ăn, nước uống, máy điều hòa, dịch vụ vệ sinh đầy đủ, hãng hàng không sẽ bị phạt 1.000 USD (16 triệu đồng) cho mỗi hành khách.

Luật được ban hành sau khi xảy ra nhiều trường hợp do thời tiết xấu, máy bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York không thể cất cánh, hành khách phải vạ vật chờ mà không được phục vụ đầy đủ. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2008.

Hiệp hội Vận tải hàng không Mỹ cho rằng quyền lợi của hành khách bị kẹt trên máy bay thuộc về dịch vụ hàng không, do đó vấn đề này phải do chính quyền liên bang điều chỉnh chứ không phải chính quyền bang. Tuy nhiên, tòa án nhận định đây là vấn đề sức khỏe và an toàn hành khách chứ không phải dịch vụ hàng không.