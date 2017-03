Chống khủng bố, siết cấp visa

Ngày 7-1, Tổng thống Obama đã tuyên bố nhận trách nhiệm để xảy ra sơ sót an ninh dẫn đến âm mưu đánh bom máy bay hôm Giáng sinh. Ông khẳng định không sa thải lãnh đạo tình báo và an ninh nào. Ông chỉ đạo:

Bộ An ninh nội địa: Chi 1 tỉ USD cải tiến công nghệ kiểm tra an ninh hành khách nhưng vẫn bảo đảm quyền riêng tư, cung cấp thiết bị kiểm tra hành khách và thúc giục các nước cải tiến giám sát an ninh hàng không.

Bộ Ngoại giao: Xem xét lại chính sách cấp visa theo hướng khó cấp, dễ thu hồi.

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia: Phân định rõ vai trò từng cơ quan tình báo, tăng cường sử dụng công nghệ để quản lý dữ liệu và nối kết dữ liệu.

CIA: Bảo đảm phân phối thông tin tình báo nhanh chóng, cải tiến điều kiện cập nhật danh sách theo dõi khủng bố.

FBI: Rà soát lại dữ liệu và tình trạng visa của các nghi can khủng bố, đề xuất thay đổi cần thiết trong việc cập nhật danh sách theo dõi khủng bố.

Trung tâm Chống khủng bố quốc gia: Bảo đảm luôn ưu tiên theo dõi các nguy cơ khủng bố và cảnh báo kịp thời, lập đội chuyên cập nhật hồ sơ nghi can khủng bố.

Đội ngũ nhân viên an ninh Văn phòng tổng thống: Rà soát lại lỗi hệ thống trong âm mưu vừa rồi, phân định rõ vai trò cho từng cơ quan tình báo và an ninh.

Các cơ quan tình báo hằng tháng phải báo cáo với cố vấn chống khủng bố của tổng thống John Brennan về quá trình xử lý tin tình báo, giám sát an ninh hàng không và cập nhật danh sách theo dõi khủng bố và cấm bay.

