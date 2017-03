Chủ nhân giải Oscar cưỡng bức 11 phụ nữ

Joseph Brooks là người viết ca khúc từng giành giải Oscar You Light Up My Life những năm 1970. Ông đăng một quảng cáo lừa các diễn viên và người mẫu với lời hứa hẹn cho họ tham gia vào bộ phim sắp tới. Trợ lý văn phòng trưởng lý Maxine Rosenthal cho biết: “Các phụ nữ 20-30 tuổi đã đọc quảng cáo và nghĩ rằng đây là một cơ hội lớn để trở thành sao”.

Nữ trợ lý Lucier của Joseph đã sắp xếp các cuộc gặp giữa ông chủ với những cô gái xinh đẹp từ các bang Oregon, California, Florida và Washington. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Cô ấy như một người giữ cửa cho Joseph”.

Lucier đưa những phụ nữ tới nhà của nhạc sĩ ở Manhattan. Sau khi vào nhà, Joseph buộc các vị khách uống một ly rượu và viện cớ đây là một phần trong thủ tục. Theo các công tố viên, những người phụ nữ bị vô hiệu hóa bởi ly rượu này và Joseph đã giở trò đồi bại với họ.

Joseph đã bị bắt giữ hôm 23/6 sau khi có người tố cáo. Nạn nhân 23 tuổi Loretta Spruell ở bang Washington cho biết: “Tôi cảm thấy như đã cất được gánh nặng. Tôi vui mừng vì ông ấy sẽ phải trả giá cho những cuộc đời mà ông ấy đã hủy hoại và không thể làm hại ai được nữa”. Loretta Spruell từng tham gia cuộc thi American Idol.

Nhạc sĩ 71 tuổi phải đối mặt với 80 cáo buộc liên quan đến sex, bao gồm tội cưỡng bức. Ông đã khóc lóc khi bị lấy dấu vân tay.