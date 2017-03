Chủ tịch Thượng viện của Romania bị miễn nhiệm

Thượng viện Romania đã họp để thông qua quyết định trên đây theo yêu cầu của đảng Xã hội-Dân chủ (SDP) mà ông Gioane từng làm Chủ tịch cho tới giữa năm 2010.



Trước đó một năm, SDP đã đề cử ông ra tranh chức tổng thống mới, nhưng trong vòng hai cuộc bầu cử, ông đã thất cử trước đương kim Tổng thống Trajan Besescu.



Bản thân ông Gioane cho rằng việc Thượng viện Romania bãi miễn chức chủ tịch của ông là hành động vi phạm Hiến pháp và ông sẽ gửi đơn kiện lên Toà án Hiến pháp Romania.



Cựu Chủ tịch Gioane cho biết ông cũng sẽ kiện lên toà án về quyết định khai trừ ông sáu tháng ra khỏi SDP, chính đảng hiện do cựu Tổng thống Ion Iliescu và cựu Thủ tướng Adryan Nestase tham gia ban lãnh đạo.



Mặc dù đầu năm nay ông Gioane đã được kết nạp lại vào SDP, nhưng chức vụ chủ tịch chính đảng này lại do người khác đảm nhiệm. Do đó SDP đã yêu cầu Thượng viện Romania bãi miễn chức Chủ tịch cơ quan lập pháp này của ông Gioane.





(TTXVN/Vietnam+)