Chủ tịch TQ phản đối can thiệp vào nội bộ nước khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự quân đội Nga tại lễ đón ở Mátxcơva ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo (Vietnam+)



Tại buổi giao lưu với sinh viên một trường quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình nói: "Chúng ta phải tôn trọng quyền của mỗi nước trên thế giới trong việc độc lập lựa chọn đường hướng phát triển của họ và phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác."Phát biểu này được ông Tập Cận Bình đưa ra một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, một sự lựa chọn mà lãnh đạo hai nước khẳng định đã cho thấy rõ "mối quan hệ đối tác chiến lược" giữa Nga và Trung Quốc.Theo Chủ tịch Trung Quốc, mối quan hệ vững chắc Trung-Nga còn góp phần đảm bảo một cách quan trọng và đáng tin cậy cho hòa bình và sự cân bằng chiến lược quốc tế.Là hai thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc thường phối hợp về mặt ngoại giao nhằm chế ngự ảnh hưởng của Mỹ cùng các đồng minh của Washington và đã ba lần phủ quyết các dự thảo nghị quyết về Syria.Hai nước cũng chỉ trích việc NATO oanh kích giúp phiến quân lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2011, và cùng đứng về một phía tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi bỏ phiếu về chương trình hạt nhân của Iran hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dânTriều Tiên./.