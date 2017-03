Chúc may mắn khi gọi điện cho Tổng thống Mỹ!

Sáng 2-10, một phóng viên của tờ The New York Times đã thử thực hiện cuộc gọi nhưng chỉ được nghe đoạn băng ghi âm tự động với nội dung: “Xin chào, bạn đã gọi điện đến văn phòng của Tổng thống. Chúng tôi xin lỗi, nhưng do sự chậm trễ trong việc cấp ngân sách liên bang, chúng tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn. Một khi ngân sách được khôi phục, hoạt động của chúng tôi sẽ được nối lại. Vui lòng gọi lại vào thời điểm đó”.

Ông Obama đã thảo luận với lãnh đạo phe đa số lẫn thiểu số của Thượng viện và Hạ viện trong khoảng 90 phút vào ngày 2-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Trong ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện (phe đa số) lẫn Thượng viện (phe thiểu số) trong khoảng 90 phút để tìm giải pháp giúp chính phủ hoạt động trở lại và nâng trần nợ công, song thành công vẫn chưa đến.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn nhưng cần phải bàn thêm ở một số vấn đề”. Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói với phe Cộng hòa rằng ông sẽ không đàm phán các vấn đề ngân sách lớn cho đến khi chính phủ được mở lại và trần nợ được nâng lên.



Trước khi cuộc họp diễn ra, ông Obama tỏ ra bi quan về khả năng hai đảng tiến tới một thỏa thuận về trần nợ của chính phủ liên bang trong cuộc phỏng vấn của kênh CNBC. "Lần này tình hình rất khác. Tôi nghĩ các nhà đầu tư nên lo lắng. Khi bạn rơi vào một tình huống mà trong đó một phe sẵn sàng để chính phủ vỡ nợ, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu phe Cộng hòa sẵn sàng làm việc đó bây giờ, họ sẽ sẵn sàng thực hiện lại việc đó trong tương lai” – ông Obama nói.

Không ít người tỏ ra lo lắng và giận dữ trước khả năng sẽ bị chậm trả lương. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper lên tiếng cảnh báo việc đóng cửa chính phủ có thể mang lại cơ hội cho các nước đang tìm cách tuyển chọn điệp viên tại Mỹ.

Ông Clapper nhấn mạnh các kẻ thù của Mỹ có thể dễ dàng hơn trong việc tuyển chọn điệp viên trong số các nhân viên liên bang đang nghỉ việc do hậu quả của việc cắt giảm ngân sách tự động làm chính phủ phải ngừng hoạt động một phần.

Chính phủ đóng cửa cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân ung thư, trong đó có trẻ em.