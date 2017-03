Chuyển giao trách nhiệm ở Afghanistan thời gian tới

Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ, Tướng Petraeus cho biết, những bước tiến mà Taliban đạt được ở Afghanistan kể từ năm 2005 đã bị ngăn chặn ở hầu hết các khu vực và bị đảo ngược ở một số các lĩnh vực quan trọng.



Những thành quả mà Mỹ và NATO đạt được trong năm 2010 và đầu năm 2011 cho phép Ủy ban Chuyển giao hỗn hợp Afghanistan-NATO khuyến nghị bắt đầu thực hiện kế hoạch chuyển giao trách nhiệm cho các lực lượng an ninh Afghanistan ở một số tỉnh trong những tháng tới.



Tuy nhiên, Tư lệnh Mỹ cũng cảnh báo mặc dù những thành quả đạt được là quan trọng nhưng vẫn còn mong manh và dễ bị đảo ngược.



Mục tiêu của lực lượng liên quân vẫn là ngăn chặn Afghanistan lại trở thành nơi trú ẩn của al-Qaeda, đồng thời tăng cường sức mạnh cho các lực lượng an ninh và quân đội của nước này.



Tuyên bố của ông Petraeus được đưa ra ngay sau cuộc họp kín với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates ngày 14/3 để thảo luận về các nỗ lực quân sự do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan.



Theo vị Tư lệnh Mỹ, hiệu quả của cuộc chiến chống Taliban gia tăng sau khi Tổng thống Obama quyết định đưa thêm quân tới Afghanistan vào cuối năm 2009.



Hiện có khoảng 97.000 lính bộ binh sỹ Mỹ và 45.000 binh lính của các quốc gia thuộc khối NATO đang có mặt tại chiến trường Nam Á này.



NATO đã nhất trí chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan vào cuối năm 2014.





(TTXVN/Vietnam+)