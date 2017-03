CIA bị lừa mất 21 triệu USD như thế nào

Ông Bush từng bị Montgomery thuyết phục

Các quan chức Mỹ bị Dennis Montgomery thuyết phục tới mức đã hành động dựa trên một cảnh báo của nhân vật này và cựu Tổng thống George Bush đã yêu cầu các máy bay chở khách cất cánh từ London quay ngược đầu trên Đại Tây Dương vì sợ bị không tặc.Giới chức Mỹ thậm chí còn bàn việc bắn hạ các máy bay vì sợ bọn không tặc sẽ điều khiển nó đâm vào các mục tiêu Mỹ hồi năm 2003. Tuy nhiên, các thông tin cũng như những cảnh báo khác mà Montgomery, 57 tuổi, cung cấp đều là giả.Vào dịp đó, các quan chức Pháp rất tức giận về cái được cho là lỗ hổng trong an ninh của nước này, một trong các máy bay đang trên đường tới Pháp, nên quyết định tiến hành một cuộc điều tra riêng về công nghệ của Montgomery và phát hiện phần mềm ngăn chặn các cuộc tấn công của mạng lưới khủng bố Al Qaeda do nhân vật này phát triển chỉ là đánh lừa.Một cựu quan chức CIA nói, tình báo Mỹ đã biết họ bị lừa và nói: "Chúng ta bị xỏ rồi". Tuy nhiên, thậm chí là tới cuối năm 2008, Montgomery tuyên bố, nhận được tin khủng bố Somalia đang lên kế hoạch phá lễ nhậm chức của Tổng thống Obama ở Washington DC.Chuyên viên máy tính Montgomery đã ký được hợp đồng trị giá hơn 21 triệu USD sau khi thuyết phục được CIA và Không lực Mỹ rằng phần mềm của ông ta có thể giải mã những bức điện mà các tên khủng bố gửi cho nhau.Montgomery tuyên bố, những mật mã của ông ta có thể tìm ra âm mưu của bọn khủng bố qua các chương trình truyền hình được mạng thông tin Ả rập là Al Jazeera phát sóng.Nhân vật trên còn khẳng định, phần mềm do mình phát triển có thể nhận diện các lãnh đạo khủng bố từ các bức ảnh được máy bay không người lái chụp ảnh, phát hiện âm thanh từ tàu ngầm của kẻ thù. Và rằng, phần mềm đó có thể cứu tính mạng của người dân Mỹ.Tuy nhiên, kết quả điều tra của báo The New York Times cho thấy, Montgomery chỉ là một tên lừa đảo và những tài liệu của tòa án chứng tỏ phần mềm của tên này không có tác dụng gì, bị Bộ Tư pháp Mỹ giữ bí mật để ngăn không cho người đứng đầu CIA khỏi xấu hổ.Montgomery không bị truy tố vì tội lừa đảo hay buộc phải trả lại tiền. Nhân vật này đang chờ bị xét xử tại Nevada về những tội không liên quan tới phần mềm trên, đó là, chuyển séc vô giá trị với khoàn tiền gần 2 triệu USD cho các sòng bạc ở Las Vegas.