CIA hủy băng ghi hình hỏi cung nghi can khủng bố

Sau cuộc điều tra về việc thẩm vấn nghi can khủng bố dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, ủy ban điều tra của chính phủ mới của Tổng thống Barack Obama kết luận, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã hủy gần 100 cuốn băng ghi hình các cuộc thẩm vấn nghi can khủng bố, nhiều hơn rất nhiều so với những công bố trước đây.

Trong một bức thư gửi tòa án ở New York, luật sư Lev Dassin, công tố viên hình sự tiến hành cuộc điều tra, cho biết: “CIA hiện thu thập nhiều chi tiết hơn trong mỗi vụ án, bao gồm một danh sách những hồ sơ bị tiêu hủy, như 92 cuốn băng ghi hình, các bản kê khai nội dung bị tiêu hủy và danh tính của những người đã từng thấy hoặc nắm giữ các băng ghi hình trước khi chúng bị hủy”. Các cuộc thẩm vấn là vấn đề gây tranh cãi trong chính phủ của cựu Tổng thống Bush, khi nhiều nghị sĩ và chính khách cáo buộc việc tra tấn đã được sử dụng trong các cuộc hỏi cung. Điều này luôn bị ông Bush và các quan chức khác bác bỏ. Mới đây, các thượng nghị sĩ cho biết, họ sẽ kiểm tra cả chương trình bí mật của Mỹ về bắt giữ các nghi can khủng bố, tiến hành từ năm 2002. Đây sẽ là cuộc điều tra sâu rộng về một trong những hoạt động bí mật và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử CIA và việc này sẽ kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Theo H.X ( SGGP)