CIA Mỹ giúp chuyển vũ khí đến Syria

Tàu trên đường đến Syria, chở ba trực thăng MI-25 được Nga nâng cấp theo hợp đồng với Syria và một số vũ khí phòng không dùng để đối phó hành động gây hấn từ bên ngoài.

Ông chỉ trích hành động buộc tàu Nga quay về của Anh là coi thường luật quốc tế và khẳng định Nga sẽ không tuân thủ lệnh trừng phạt của EU với Syria. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tàu MV Alaed sẽ về Nga ngày 23-6, sau đó sẽ treo cờ Nga (thay cờ của đảo quốc Curacao) và sẽ tiếp tục đến Syria để hoàn thành hợp đồng với Syria.

Cùng ngày, báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn từ các quan chức tình báo Mỹ và các nước Ả Rập cho biết nhân viên CIA Mỹ tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật giúp đỡ chuyển vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Vũ khí gồm súng trường tự động, súng phóng lựu, súng chống tăng và đạn dược do Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar mua, được chuyển qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhóm trung gian ở Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ không khẳng định cũng không phủ nhận thông tin của báo New York Times.

THIÊN ÂN