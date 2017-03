Có cấu thành tội thác loạn?

Vụ ảnh sex Trần Quán Hy đã thu hút cả giới báo chí toàn cầu. Các tờ báo lớn của phương Tây như The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian đều đăng tin kịp thời. Tuy nhiên, các bài báo không đề cập đến vấn đề đạo đức mà chỉ quan tâm đến đời sống của những người liên quan và phản ứng của giới báo chí Trung Quốc. Báo The Guardian nhận định: Vụ ảnh sex Trần Quán Hy dẫn đầu trong các diễn đàn bình luận thông tin về những người nổi tiếng. Báo The Wall Street Journal so sánh hiệu ứng vụ ảnh sex Trần Quán Hy đã vượt xa ngôi sao Hollywood Paris Hilton.