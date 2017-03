Cô gái Việt bị lừa bán sang Trung Quốc

Hòa (trái) ở đồn công an Kim Thủy sáng 2-10 - Ảnh: Henan Bussiness Daily

Cô gái tên Nguyễn Thị Hòa, 19 tuổi, người huyện Đông Anh (Hà Nội), Câu chuyện của Hòa đã được báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin trong hai ngày 3 và 4-10.

Ra đi từ Hà Nội

Nhật Báo Kinh Doanh Hà Nam mô tả khoảng 22g tối 1-10, ông Triệu và một số người bạn vừa ăn tối ở một nhà hàng trên đường Hoa Viên, chuẩn bị ra về thì bị một cô gái xanh xao gầy gò đột nhiên xuất hiện chặn trước đầu xe của họ. “Tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì, nhưng nhìn thái độ có thể đoán được cô ấy đang cầu cứu nên tôi đã gọi về đồn công an gần đó” - ông Triệu cho biết.

Khoảng 10 phút sau, công an đội 1 thuộc đồn công an Kim Thủy đã có mặt ở hiện trường và đưa cô gái về đồn. “Cô ấy biết nói chút tiếng Anh. Sau khi trò chuyện cùng cô ấy chúng tôi mới biết được cô là người Việt Nam, sinh năm 1993. Song chỉ biết bấy nhiêu vì vốn tiếng Anh cô ấy rất ít” - một công an nói.

Vì bất đồng ngôn ngữ và trên người cô gái không một mảnh giấy tùy thân hay số điện thoại nên công an Kim Thủy vẫn chưa thể xác định được chắc chắn thân phận của cô để làm các thủ tục trả về Việt Nam. Họ tiếp tục giữ cô gái ở đồn để điều tra vụ việc. “Cô ấy từ đâu đến và đến Trịnh Châu bằng cách nào? Vì sao trên người cô ấy chẳng có lấy một mảnh giấy tùy thân? Ở Trung Quốc cô ấy có bạn bè hay người thân không?... Đó là những câu hỏi mà chúng tôi cứ đặt ra trong mấy ngày qua” - một công an cho biết.

Khoảng 10g sáng 2-10, một phóng viên Nhật Báo Kinh Doanh Hà Nam đã dùng điện thoại di động tìm bản đồ Việt Nam và đưa cho cô gái nhận diện những tuyến đường cô đã đi qua. Qua đó, cô gái cho biết ngày 4-9 cô xuất phát từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hạ Long, sau đó đón tàu đến thành phố cảng Phòng Thành, từ nơi này cô bị đưa lên xe lửa đến một thành phố khác của Trung Quốc, cô chỉ nhớ tên phiên âm của thành phố này là “dan”. Tuy nhiên, đến đây thì cô gái không còn nhớ được chi tiết nào nữa trên bản đồ, khi được hỏi cô cứ liên tục lắc đầu.

Ở Trịnh Châu tìm được người biết nói tiếng Việt là một chuyện không dễ dàng.

Trốn thoát và trở về

Khoảng một giờ sau đó, Nhật Báo Kinh Doanh Hà Nam liên hệ với giám đốc Sở nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Trịnh Châu và được giáo sư Vu Hướng Đông giới thiệu nghiên cứu sinh Tống Hiểu Sâm, người Trung Quốc biết nói tiếng Việt, để giúp cô gái.

Khi gặp người biết nói tiếng Việt, cô gái có vẻ bớt căng thẳng và cởi mở hơn, câu chuyện của cô cũng dần được hé mở. Cô cho biết tên Nguyễn Thị Hòa, là người huyện Đông An (có thể là huyện Đông Anh) thuộc ngoại thành Hà Nội, phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá nghèo. Năm 2010 Hòa vào nội thành để làm công. Ngày 4-9, Hòa và hai người bạn cùng phòng đến thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh du lịch. Vừa tới Hạ Long, hai người bạn này đưa Hòa lên một chiếc tàu, nói rằng sẽ đi đến một điểm du lịch nữa để du ngoạn, Hòa không mảy may nghi ngờ.

Cho đến lúc Hòa giật mình tỉnh giấc thì phát hiện hai bên đường toàn những bảng hiệu viết bằng thứ chữ mà cô không hề biết là chữ gì. Lúc này Hòa lờ mờ nhận ra cô đang bị hai người bạn lừa bán sang Trung Quốc nhưng không dám hé răng.

Sau đó, hai người này đưa cô lên một chuyến xe lửa để đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, thuê một khách sạn nhỏ và cùng lưu trú. Lúc này, hai người bạn của Hòa mới huỵch toẹt rằng cô đang ở Trung Quốc và sẽ bị bán về làm vợ của một người đàn ông địa phương với giá 60.000 nhân dân tệ (9.613 USD). Họ trói hai tay Hòa bằng dây thừng và lưu lại khách sạn này cho đến tối 1-10, Hòa cố mở được dây trói và nấp phía sau một cuộn dây điện lớn trong phòng.

Thừa lúc hai người kia tỏa đi tìm, Hòa liều mình trèo lên nóc nhà và trốn ra ngoài. Cô chạy thục mạng ra đường bất chấp nguy hiểm, lang thang ngủ ngoài lề đường hai đêm thì gặp được một người địa phương biết nói tiếng Anh, người này đã mua cho cô cơm ăn và vé xe buýt đến Trịnh Châu. Đến được thành phố Trịnh Châu, Hòa cho biết cô đã men theo một con đường và đi rất lâu đến khi gặp được nhóm của ông Triệu và chặn đầu xe kêu cứu.

Khoảng 16g ngày 3-10, đồn công an Kim Thủy đã điều một công an viên chuyên xử lý các vấn đề với nước ngoài đến gặp Nguyễn Thị Hòa và cô Tống Hiểu Sâm để tìm hiểu rõ. “Nếu cô gái này chính xác bị lừa bán sang Trung Quốc, chúng tôi sẽ làm đúng trình tự để sớm đưa cô ấy về nước” - viên công an này cho biết. Song, một vấn đề nhỏ xảy ra khi làm thủ tục là Hòa không thể đọc được một số chữ tiếng Việt trên các tờ khai do phía Trung Quốc cung cấp để làm thủ tục hoàn trả cô về Việt Nam.

Theo MỸ LOAN (THX, Nhật Báo Kinh Doanh Hà Nam)