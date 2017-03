Có phóng xạ trong nước sinh hoạt tại Fukushima

Kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ tại Fukushima. (Ảnh: AP)

Giải thích về hiện tượng phát hiện có chất phóng xạ trong nước sinh hoạt của thành phố Fukushima, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết sở dĩ một lượng nhỏ ngấm vào nước ăn là do nhà máy xả nước để hạ nhiệt lò phản ứng. Tuy nhiên, hàm lượng chất này rất ít và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người.



Lúc 6 giờ chiều địa phương ngày 16/3, ông Yukio Edano đã thông báo nồng độ phóng xạ trong khu vực từ rìa bán kính 20km đến 30km quanh Nhà máy điện hạt nhân số 1 đã giảm tới mức thấp không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nằm trong tầm kiểm soát.



Theo đài truyền hình NHK, trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hiện đã có mặt tại lò phản ứng số 3 và đổ nước xuống để làm mát lò.



Quan sát từ vị trí 30km cách nhà máy, khói trắng vẫn bốc lên từ lò.



Đài JNN hiện phát đi trực tiếp cảnh thành phố Saitama, tỉnh Saitama, chìm trong bóng đêm do cắt điện sau khi Công ty Điện lực công bố kế hoạch cắt điện luân phiên vào sáng nay đối với toàn vùng Kanto.



Dự kiến, kế hoạch này sẽ kéo dài đến trung tuần tháng tư do tình trạng thiếu điện trầm trọng sau sự cố của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1./.