“Có thể sẽ không tìm được nguồn gốc gây dịch chết người ở Đức”

12 quốc gia khác ở châu Âu và Mỹ báo cáo đã có gần 100 người bị lây nhiễm.

Theo Bác sỹ Guenael Rodier, giám đốc của WHO phụ trách các chứng bệnh truyền nhiễm, các nhà điều tra cần tìm ra thủ phạm trong vòng 1 tuần lễ. Sau khoảng thời gian này, sẽ khó mà nối kết được các bệnh nhân với những gì mà họ đã ăn.

Bác sỹ Rodier nói rằng những rau quả nhiễm trùng có thể đã biến mất khỏi thị trường.



Đã có 23 ca tử vong do nhiễm khuẩn E.coli và hơn 2.400 người bị ốm do nhiễm khuẩn này kể từ khi dịch được phát hiện hồi tháng 5. Tất cả các ca tử vong do vụ bộc phát gây ra đều xảy ra ở Đức, ngoại trừ một phụ nữ qua đời ở Thụy Điển sau khi đi thăm Đức.



12 quốc gia khác ở châu Âu và Mỹ báo cáo đã có gần 100 người bị lây nhiễm, hầu như tất cả gần đây đã từng đến miền bắc nước Đức.

Nguyên nhân vụ bột phát vi khuẩn hiện vẫn còn rất mơ hồ. Các nhà điều tra đã loại bỏ giá được ủ bằng phương pháp tự nhiên, rau diếp, cà chua và dưa leo nhập từ Tây Ban Nha trong danh sách thủ phạm.



WHO cảnh báo về việc sử dụng bừa bãi các thuốc kháng sinh và các lại thuốc men khác. Tổ chức này hối thúc người dân hãy nhanh chóng tìm các dịch vụ trợ giúp y tế, vì vi khuẩn E. coli rất dễ lây và có thể gây ra suy thận cấp tính.

Ủy viên Y tế của Liên minh châu Âu John Dalli lưu ý nhà chức trách chớ nên vội vã đưa ra những phán đoán về nguồn nhiễm khuẩn cho đến khi có thêm bằng chứng. Ông Dalli nói những tin tức được loan truyền vội vã như thế gây sợ hãi cho công chúng và làm cho giới nông gia khốn đốn.

Một thông tin đáng mừng là Chủ tịch Hội sức khỏe Thận của Đức nói với các nhà báo ở Hamburg, trung tâm phát sinh ổ dịch, rằng con số các ca nhiễm mới có vẻ đã ổn định.

Theo Việt Hà (Dân trí / AP)