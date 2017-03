Cố Tổng thống Chile chết do tự tử bằng súng lục

Cố Tổng thống Chile Salvador Allende. (Nguồn: Internet)

Ông Fernando Etxeverría, đại diện của nhóm khám nghiệm, cho biết trên thi hài của cố Tổng thống Allende chỉ có một vết thương dẫn tới tử vong từ viên đạn do chính ông tự bắn vào mình.



Nữ nghị sỹ Isabel Allende, con gái và đại diện gia đình của vị nguyên thủ được lòng dân này, cũng đã lên tiếng chấp nhận kết quả trên.



Ngày 23/5 vừa qua, các nhà chức trách đã tiến hành khai quật thi hài của cố Tổng thống Allende theo lệnh của Tòa án nước này để tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông, sau khi có những bằng chứng cho thấy có thể ông bị ám sát, khác với giả thuyết chính thức là tự tử được thừa nhận trong lịch sử.



Cuộc khám nghiệm lần này còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài và do Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế giám sát.



Trong ba năm lãnh đạo đất nước từ 1970- 1973, cố Tổng thống theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa Salvador Allende đã tiến hành các cuộc cải cách kinh tế-xã hội quan trọng rất được lòng dân, trước khi ông tự tử tại Dinh Tổng thống trong cuộc đảo chính do Tướng Augusto Pinochet - người sau này trở thành độc tài quân sự, tiến hành.



Năm 2008, ông Allende đã được đông đảo nhân dân Chile bầu chọn là “Người Chile vĩ đại nhất trong lịch sử”./.