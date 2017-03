Coca-Cola bác bỏ cáo buộc “làm người Mỹ béo phì”

Tổng giám đốc Coca-Cola, Muhtar Kent. (Nguồn: Internet)

Theo Trần Trọng (Vietnam+)



“Đây là một vấn đề xã hội quan trọng và phức tạp mà chúng ta cần hợp tác với nhau để đưa ra giải pháp,” ông Kent nói với báo Wall Street Journal trong một bài phỏng vấn đăng cuối ngày thứ Hai.“Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với chính quyền, lĩnh vực kinh doanh và xã hội dân sự để có các chương trình đời sống tích cực ở tất cả các quốc gia mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh từ giờ tới năm 2015,” ông Kent cho biết thêm.Nhận xét của ông Kent được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông Bloomberg đề xuất lệnh cấm đồ uống có ga cỡ lớn chỉ ở mức 16 ounce (0,47 lít), lớn hơn các lon nước trung bình nhưng nhỏ hơn nhiều so với lon nước cỡ đại ở các rạp phim.Ông Kent nói Coca-Cola là một tập hợp nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm nhiều loại trà có lợi cho sức khỏe, nước hoa quả, đồ uống có ga và các sản phẩm khác.Hãng đã từ một công ty một thương hiệu, một loại đồ uống trở thành một công ty có hơn 500 thương hiệu khác nhau và 3.000 sản phẩm. 800 sản phẩm mà hãng cho ra mắt trong 4-5 năm vừa rồi là không có calorie hoặc calorie thấp.Ông cho rằng sẽ là không chính xác và không công bằng khi chỉ quy kết cho một loại nguyên liệu duy nhất, một sản phẩm duy nhất và một loại thực phẩm duy nhất,” Kent nói.Bloomberg cho rằng lệnh cấm mới là cần thiết để đối phó với tình trạng béo phì “đang lan nhanh như bệnh dịch” tại Mỹ làm gia tăng chi phí y tế của nước này.Những người chỉ trích nói lệnh cấm là một quyết định kiểu “nhà nước vú em” can thiệp quá sâu vào đời sống dân sự. Họ cũng lên án thị trưởng vì không hạn chế các thói quen bất lợi cho sức khỏe khác của người dân, như hút thuốc và dùng đồ uống nhiều đường ở thành phố là chủ nhà của nhiều cuộc thi ăn uống thường niên như cuộc thi ăn hotdog ở Coney Island.Lệnh cấm sẽ nhắm vào các cửa hàng thức ăn nhanh, các tiệm cơm bụi và những khu vực giải trí công cộng như sân vận động.