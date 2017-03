Colombia tuyên chiến với nạn bắt cóc tống tiền

Phát biểu tại tỉnh Meta ở miền Trung nước này, Tổng thống Santos nhấn mạnh theo luật pháp Colombia, việc trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc tống tiền cũng bị coi là vi phạm pháp luật, do nó sẽ tạo nguồn hỗ trợ để bọn bắt cóc tiếp tục thực hiện các hoạt động tội phạm gây bất ổn an ninh xã hội.



Ông Santos đồng thời khuyến cáo rằng tất cả những công ty tự động nộp tiền chuộc mà không nhờ sự can thiệp của cảnh sát trước đó đều đã bị điều tra hình sự.



Tuyên bố trên được đưa ra hai ngày sau khi quân đội Colombia giải cứu 22/23 công nhân dầu khí địa phương, làm việc cho một chi nhánh thuộc tập đoàn năng lượng Talisman Energy Inc. của Canada bị bắt cóc và giam giữ tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Vichada miền Đông nước này.



Đây là vụ bắt cóc dân thường với số lượng lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Santos nhậm chức hồi tháng 8/2010.



Nhà lãnh đạo Colombia đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ bắt cóc sau khi một vài công nhân cho biết công ty của họ đã trả cho các tay súng lạ mặt khoản tiền chuộc lên tới 2,6 triệu USD.



Mặc dù nạn bắt cóc tống tiền và sát hại nhằm vào lao động của các công ty nước ngoài đóng tại Colombia không phổ biến song vẫn là một thách thức đối với an ninh nước này. Theo các số liệu thống kê, trong năm ngoái, 282 người là nạn nhân của các vụ bắt cóc tại quốc gia Nam Mỹ này, tăng khoảng 32% so với năm 2009.



Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Colombia trong năm qua đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng trưởng gấp năm lần so với một năm trước đó, đặc biệt là trong lĩnh vực khai khoáng và dầu khí.



Colombia hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư Mỹ Latinh và nhà xuất khẩu than lớn thứ năm trên thế giới.





(TTXVN/Vietnam+)