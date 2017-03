Con gái Saddam muốn xuất bản hồi ký của cha

“Raghad đang tìm kiếm một công ty xuất bản quốc tế để xuất bản cuốn hồi ký của cha mình, cuốn hồi ký do tự ông viết”, Haitham Herish cho biết trên tờ Al-Ghad.

“Đây là những hồi ký thực sự và sống động. Raghad để ngỏ cho bất kỳ đề nghị nào có thể đảm bảo quyền lợi của gia đình cô”.

Raghad là con cả trong số 3 người con gái của Saddam. Cô đã trốn cùng em gái Rana và các con sang Jordan năm 2003.

Năm 2008, cựu luật sư của Saddam, Khalil al-Dulaimi, cũng xuất bản cuốn sách mà ông cũng cho là hồi ký của nhà lãnh đạo Iraq, người bị lật đổ trong cuộc chiến do Mỹ đứng đầu vào năm 2003. Cuốn hồi ký dựa trên những cuộc nói chuyện giữa họ.

Trong cuốn sách dày 480 trang, Saddam Hussein Out of US Prison: What Happened?(tạm dịch: Saddam Hussein bên ngoài nhà tù Mỹ: Điều gì xảy ra?), Dulaimi viết Saddam lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù do Mỹ điều hành với sự giúp đỡ của những người trung thành với mình, trong đó có các cựu vệ sỹ.

Saddam bị quân đội Mỹ bắt giữ vào tháng 12/2003, 8 tháng sau khi Baghdad sụp đổ, trong căn hầm ở một nông trang gần thành phố quê nhà ông, Tikrit, miền bắc Iraq.

Ông bị treo cổ vào tháng 12/2006, sau khi bị kết tội phạm các tội ác chống lại loài người.

Theo Phan Anh (Dân trí / AFP)