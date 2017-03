Côn Minh (Trung Quốc): Hai xe buýt nổ do phá hoại

Vụ nổ thứ nhất xảy ra gần trạm dừng xe buýt. Vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó 55 phút trên chiếc xe buýt chạy cùng tuyến đường.

Các nhân chứng trên chuyến xe buýt thứ hai cho biết có hai người đàn ông bỏ lại một gói đồ trên xe và sau khi hai người này xuống xe thì phát nổ.

Chính quyền tỉnh Vân Nam đã ra lệnh siết chặt an ninh và lập chốt kiểm tra nhằm ngăn chặn thủ phạm trốn thoát. An ninh cũng được thắt chặt tại các chốt kiểm soát biên giới. Công an đã phong tỏa một số tuyến đường trong khu vực xảy ra nổ và kiểm tra giấy tờ người đi đường để tìm kiếm kẻ tình nghi.

Sở Công an tỉnh Vân Nam cho biết đã có bằng chứng ban đầu cho thấy hai vụ nổ do có người cố tình phá hoại nhưng chưa xác định được chất gây nổ là gì. Hai vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường an ninh trước thềm Thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh.