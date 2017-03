Con trai tổng thống Hàn "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"

Con trai Tổng thống Hàn Quốc Lee Si-hyung (giữa). Ảnh: News.cn

"Lee Si-hyung không bị nghi ngờ về việc vi phạm luật bất động sản nữa", AFP dẫn lời công tố viên đặc biệt Lee Kwang-bum hôm nay cho biết. "Nhưng chúng tôi vừa quyết định chuyển tài liệu thu được cho Cơ quan Thuế vụ Quốc gia do những nghi ngờ về việc trốn thuế".

Lee Si-hyung, con trai tổng thống Lee Myung-bak hôm nay chính thức không bị truy tố xung quanh hợp đồng mua đất xây nhà nghỉ hưu cho tổng thống, nhưng sẽ bị điều tra về khả năng trốn thuế quà tặng do nhận tiền từ thành viên trong gia đình để mua đất xây nhà cho bố.

Trong số ba người bị truy tố về các tội danh bội tín liên quan đến hợp đồng mua đất này có cả cựu giám đốc đội cận vệ tổng thống, ông Kim In-jong. Quyết định được công bố sau một tháng điều tra tập trung vào những cáo buộc vi phạm quy định trong vụ mua mảnh đất ở rìa phía nam thủ đô Seoul, nhằm xây nhà cho Tổng thống Lee khi ông về hưu tháng một tới. Khu đất được Lee Si-hyung, và cơ quan mật vụ của tổng thống mua chung. Cơ quan này định mua để xây nhà ở cho các nhân viên của mình.

Tuy nhiên giá mua đất không được phân chia ngang bằng nhau. Bên cơ quan an ninh được cho là phải trả giá cao hơn cho phần của họ, trong khi con trai tổng thống Lee được mua với giá thấp hơn giá thị trường. Khu đất rộng 462 m2, có giá tiền 4,9 triệu USD. Theo Korea Herald, con trai tổng thống chỉ trả một triệu USD cho một nửa khu đất, phần còn lại do cơ quan an ninh trả.

Vợ và anh trai Tổng thống Lee cũng bị thẩm vấn trong vụ điều tra bởi có thông tin cho rằng mỗi người cho Lee Si-hyung vay khoảng 542.000 USD để mua lô đất.

Nhà Xanh hôm nay lấy làm tiếc trước một số kết luận của công tố viên, và cho rằng chúng dựa trên sự hiểu biết chưa đầy đủ về quy trình thủ tục phức tạp. "Việc mua nhà nghỉ hưu cho tổng thống, do tính chất đặc biệt của chính phủ và những yêu cầu về an ninh, nên là một quy trình phức tạp hơn nhiều so với hành vi mua bán tài sản thông thường", phủ tổng thống cho biết trong một thông báo.

Theo văn phòng này, giả định rằng món tiền thế chấp mà đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trao cho con trai chẳng khác nào một món quà tặng bằng tiền là một ý kiến "không thể chấp nhận được". "Còn đối với các cáo buộc chống lại những quan chức thuộc đội cận vệ tổng thống, chúng tôi sẽ chủ động giải thích lập trường trước tòa án", văn phòng cho biết.

Tổng thống Lee hôm đầu tuần bác bỏ yêu cầu của các công tố viên về việc gia hạn thêm 15 ngày cho cuộc điều tra đặc biệt này.

Theo Trọng Giáp (VNE)