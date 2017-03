Công bố kết quả bầu cử Thượng viện Campuchia

Tổng Thư ký NEC Tep Nytha cho biết trong số 57 thượng nghị sĩ trúng cử có 8 phụ nữ (6 người thuộc CPP và 2 người của SRP). Trong cuộc bầu cử lần này, 11.383 người trong tổng số 11.870 người có quyền bầu cử (gồm các đại biểu Quốc hội và các ủy viên Hội đồng đồng xã-phường trong cả nước) đã tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ ủng hộ CPP là 77,81% và tỷ lệ ủng hộ SRP là 21,93%.



Theo luật pháp Campuchia, với 57 ghế mà CPP và SRP vừa giành được, cộng với 2 ghế sẽ do Quốc hội bầu chọn và 2 ghế do Quốc vương chỉ định, Thượng viện Campuchia khóa 3 gồm 61 đại biểu.



Theo Hiến pháp hiện hành, Thượng viện khóa mới sẽ nhóm họp phiên đầu tiên trong vòng 60 ngày kể từ ngày bầu cử.



Cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia diễn ra ngày 29/1 vừa qua với 2 đảng tham gia tranh cử là CPP và SRP. Kết quả ban đầu đã được các đảng đưa ra ngay cuối ngày bầu cử với chiến thắng áp đảo thuộc về CPP, nhưng do SRP khiếu kiện có gian lận nên việc công bố kết quả chính thức bị trì hoãn.



Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, NEC cho rằng các khiếu kiện của SRP không có cơ sở và cuộc bầu cử Thượng viện khóa 3 đã thành công.



Bầu cử Thượng viện Campuchia được tổ chức 6 năm một lần. Cuộc bầu cử Thượng viện khóa 2 diễn ra vào tháng 1/2006 với ba đảng tham gia tranh cử gồm CPP, FUNCINPEC và SRP.





