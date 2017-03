Công bố nguyên nhân phạt lao động khổ sai công dân Mỹ

Công dân Mỹ gốc Hàn Quốc Kenneth Bae bị CHDCND Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai vì các hành động lật độ chế độ - Ảnh: Yonhap/Reuters

Theo đó, ông Bae đã mang vào CHDCND Triều Tiên các “tài liệu tuyên truyền”, trong đó có một bộ phim của kênh National Geographic Don’t Tell My Mother That I’m in North Korea (tạm dịch: Đừng kể với mẹ tôi rằng tôi đang ở CHDCND Triều Tiên) trong một âm mưu nhằm lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên.

Âm mưu đó được KCNA gọi là “Chiến dịch Jericho”.

Cũng theo KCNA, ông Bae là thành viên của nhóm Thanh niên với sứ mệnh truyền giáo (YWAM). Được cử đến Trung Quốc tháng 4-2006, KCNA cho biết ông Bae là người đứng đầu một sứ mệnh của YWAM có tên là “Chiến dịch Jericho”.

“Khi ở Mỹ và Hàn Quốc, Kenneth Bae đã đến một số nhà thờ và rao giảng về sự cần thiết của sự sụp đổ ngay lập tức của CHDCND Triều Tiên”, KCNA trích lời một phát ngôn viên của CHDCND Triều Tiên.

“Tôi biết rằng Chúa Jesus muốn tôi trở thành một người đại diện đến CHDCND Triều Tiên”, ông Bae từng nói tại một nhà thở ở Mỹ hồi năm 2011.

Theo KCNA, “Chiến dịch Jericho” đã cố gắng huy động 250 tín đồ của Bae xâm nhập vào thành phố cảng Rason, một đặc khu kinh tế giáp ranh với Trung Quốc. Đây cũng là nơi ông Kenneth Bae bị bắt.

Don’t Tell My Mother That I’m in North Korea là bộ phim tài liệu do nhà làm phim Diego Buñuel sản xuất khi ông đang là một khách du lịch đến CHDCND Triều Tiên và bí mật ghi lại chuyến đi của mình. Trong một cảnh quay của bộ phim có xuất hiện một nhà thờ Công giáo ở CHDCND Triều Tiên.

Theo Duy Trân (TTO / NKNews)