Công bố tên nghi can đốt rừng

Ngày 16-2, tòa án TP Melbourne (bang Victoria, Úc) đã mở phiên tòa xét xử nghi can đốt rừng. Dù đây là phiên xử kín nhưng nghi can không tham dự vì sợ không an toàn.

Cảnh sát đã yêu cầu dân chúng không lai vãng đến tòa án vì lo ngại dân chúng quá giận dữ sẽ manh động. Tòa cũng quyết định cho phép báo chí tiết lộ danh tính nghi can là Brendan Sokaluk, 39 tuổi nhưng vẫn giữ kín hình ảnh và địa chỉ nghi can. Brendan Sokaluk bị bắt ngày 12-2 và dù được quyền tại ngoại nhưng vẫn mong muốn được giam. Brendan Sokaluk bị cáo buộc đã gây ra một đám cháy ngày 7-2 làm 21 người chết. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26-5. Đến nay đã có 189 người chết trong cháy rừng, 1.830 căn nhà và 450.000 ha rừng bị thiêu rụi, 7.500 người mất chỗ ở. HỒNG CẨM (Theo The Australian, AP, Earthtimes)