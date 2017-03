Công đoàn ở Mỹ tiếp sức vụ "Chiếm lấy Phố Wall"

Chiếm lấy Phố Wall tại California. (Nguồn: Internet)

Chiếm lấy Phố Wall tại California. (Nguồn: Internet)

(TTXVN/Vietnam+)



Đây là lần đầu tiên các tổ chức công đoàn gia nhập phong trào "Chiếm lấy Phố Wall," với đa phần là thành viên tổ chức công đoàn y tế, giáo viên, công nhân, lái xe, lên tiếng phản đối các lãnh đạo ngân hàng, những kẻ môi giới, những người thu lợi trên sự lao động vất vả của người khác.Nhiều công đoàn viên bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng ông "quá thỏa hiệp" và không muốn thừa nhận những gì đang diễn ra.Với phương châm "Chiếm phố Wall tất cả các ngày, tất cả các tuần," hàng nghìn người biểu tình ngày 5/10 tiếp tục diễu hành dọc khu phố tài chính Phố Wall ở New York, đòi chấm dứt các cuộc chiến tranh, đánh thuế lên người giàu.Các nguồn tin cảnh sát cho biết khoảng 5.000 người đã tập trung tại Quảng trưởng Foley, nơi đặt trụ sở của nhiều tòa án New York, trong khi các tổ chức công đoàn cho biết khoảng 8.000-12.000 người tham gia biểu tình, số lượng đông nhất kể từ khi phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" bùng phát ngày 17/9 vừa qua.Phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" khởi nguồn từ thành phố New York, không có người lãnh đạo và chủ yếu dựa vào các mạng xã hội để phát đi thông điệp của họ, nhưng nay đã lan rộng sang nhiều thành phố khác như Boston, Chicago hay Salt Lake City và cả Washington.Những người biểu tình lên án tình trạng bất công trong hệ thống tài chính ở Mỹ, những khó khăn mà số đông người lao động Mỹ đang trải qua do không có việc làm và bị tịch thu nhà ở.