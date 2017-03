Cộng tác điều tra được giảm án

Với tình tiết giảm tội này, phạm nhân sẽ chỉ bị giam giữ không quá 2/3 án tù. Trước phiên tòa, nghi can hoặc bị can có thể ký thỏa thuận trước với công tố viên về quyền liên hệ với cơ quan tư pháp. Nếu không được chấp nhận, nghi can hoặc bị can có thể khiếu nại.

Quy chế trên nhằm tăng khả năng phá trọng án, ngăn chặn tội ác có tổ chức và tham nhũng. Quy chế đặc biệt nhấn mạnh tới các biện pháp bảo vệ phạm nhân vì khi cộng tác với cơ quan tư pháp, phạm nhân có thể bị đe dọa tính mạng.

Quy chế trên đã được ghi trong luật của Mỹ, Canada, Anh, Pháp và nhiều nước phương Tây khác. Mức giảm án cho phạm nhân cộng tác không quá phân nửa của mức án tối đa hoặc của hình phạt nặng nhất. Ngoài ra, phạm nhân cộng tác và gia đình sẽ được bảo vệ theo luật định như đối với người bị hại và nhân chứng. Luật Nga khác luật Mỹ ở chỗ không cho phép nộp tiền để thay đổi tiểu sử, diện mạo, nơi cư trú.